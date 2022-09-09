Инсайдер: вице-президент UFC подтвердил бой Чимаев — Холланд

Известный журналист и инсайдер Чаматкар Сандлу заявил, что вице-президент UFC Хантер Кэмпбелл подтвердил бой между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Кевином Холландом, который должен состояться на UFC 279.

«Официально. Хамзат Чимаев проведёт бой с Кевином Холландом. Об этом объявил вице-президент UFC Хантер Кэмпбелл. Поединок будет состоять из трёх раундов», — написал Сандлу в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что Ли Джинлиангу, который должен был драться с Фергюсоном на UFC 279, предложили контракт на бой с Даниэлем Родригесом. Таким образом, Фергюсон может встретиться с Диазом в главном событии турнира, а Чимаев — с Кевином Холландом в соглавном бою.



Напомним, Чимаев провалил взвешивание перед турниром. Бой Чимаева и Диаза должен был состояться в полусредней весовой категории, где пороговым значением является показатель в 77,11 кг, при этом допускается погрешность в 1 фунт (0,45 кг) для нетитульных боёв. Отметим, что Диаз с трудом уложился в необходимый критерий, а Чимаев показал на весах лишние 3,8 кг.