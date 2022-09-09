Джейк Пол: Дана Уайт пытался обмануть Диаза, но русский Чимаев оказался двойным агентом

Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, отреагировал на информацию о том, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев не смог сделать вес в преддверии поединка с американцем Нейтом Диазом и рискует не выйти на этот бой.

«Дана Уайт пытался обмануть своего соотечественника Нейта Диаза… Но русский Хамзат Чимаев оказался двойным агентом и обманул Дану. Какая ирония», — написал Пол в своих соцсетях.

Бой Чимаева и Диаза должен пройти в ночь с 10 на 11 сентября. В последнем поединке, прошедшем в ночь с 9 на 10 апреля мск, Хамзат победил Гилберта Бёрнса. Диаз в последний раз сражался на UFC 263 в июне прошлого года, когда уступил британцу Леону Эдвардсу.

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