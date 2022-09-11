«Когда сам становишься боссом». Джейк Пол — о последнем бое Нейта Диаза в UFC

Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, прокомментировал бой между Нейтом Диазом и Тони Фергюсоном.

«Вот так нужно уходить от босса и становиться боссом самому», — написал Пол в своём «твиттере», прикрепив к записи фото фрагмента боя.

Напомним, бой завершился досрочной победой Диаза удушающим приёмом (гильотиной) в четвёртом раунде.



Теперь на счету Диаза 24 победы при 13-ти поражений. Фергюсон выиграл 25 боёв и потерпел восемь поражений.



Предыдущий бой Нейт Диаз проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей. Тони Фергюсон проиграл четыре предыдущих боя. Последним соперником американского бойца был Майкл Чендлер. Фергюсон проиграл тот бой нокаутом.



