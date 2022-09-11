«Вы нас за пацанов держите?» Ильяс Хазин о бое Диаз — Фергюсон
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Российский боец смешанных единоборств Ильяс Хазин высказал своё мнение о главном бое турнира по смешанным единоборствам UFC 279, в котором американец Нейт Диаз встречался с соотечественником Тони Фергюсоном.
«Хочется сказать: «Вы что, нас за пацанов держите?». Видно, что время этих мощных ребят уже прошло. Один бегает, другой догоняет. Сейчас с ними обоими можно драться одновременно и выиграть. Я такие бои наблюдал почти каждые выходные, когда в охране работал.
Но, в любом случае, уважение легендам — они заслуживают драться в главном поединке. Диаз принял правильное решение закончить карьеру — пришло время новых, более молодых и голодных, бойцов», — сказал Хазин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
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