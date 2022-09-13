Тони Фергюсон пройдёт обучение в Гарвардском университете
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американский ветеран Тони Фергюсон сообщил, что планирует пройти обучение в Гарвардском университете.
«Я собираюсь вернуться в Гарвардскую бизнес-школу в течение месяца. Даже в течение двух недель. Я держу своё слово. Вы, ребята, спрашиваете: «Он собирается вернуться в школу?» Нет, я собираюсь вернуться в школу и забрать свой диплом из Гарварда», – сказал боец на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, на турнире UFC 279, состоявшемся на минувших выходных в Лас-Вегасе (США), Фергюсон проиграл удушающим приёмом в четвёртом раунде соотечественнику Нейту Диазу. Поражение стало для него пятым подряд.
Ранее экс-чемпион UFC в двух весах Даниэль Кормье высказался о падении Фергюсона в UFC.
Новость по темеКормье: падение Фергюсона в UFC получилось очень крутым
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