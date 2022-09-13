«Это было бы чертовски круто». Биспинг назвал возможного соперника Чимаева

Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг высказался о перспективах звезды организации и проспекта полусреднего веса (до 77 кг) Хамзата Чимаева после победы над американцем Кевином Холландом, поединок с которым состоялся на турнире UFC 279 в минувшие выходные.

Напомним, Чимаев победил удушающим приёмом в первом раунде и поднялся на третью строчку рейтинга дивизиона. Победа стала для него шестой подряд в UFC.

«С кем Чимаев подерётся? Тяжело сказать, если это произойдёт в полусреднем весе. Я бы хотел сказать «титульный бой», но Леон Эдвардс, по всей видимости, собирается подраться с Усманом. Кто ещё остался, Колби? Бой с Колби Ковингтоном был бы чертовски крутым», – сказал Биспинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.