Алексей Тищенко: Альварес победит Головкина. Хотелось бы, чтобы закончилось решением

Победитель Олимпийских игр 2004 и 2008 года россиянин Алексей Тищенко высказался о предстоящем поединке, в котором сойдутся объединённый чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанский ветеран Геннадий Головкин и мексиканец Сауль Альварес.



«Мне кажется, Альварес победит в этом бою. Пик Головкина уже прошёл, Альварес сейчас, наоборот, находится на ходу, в самом расцвете сил. У него больше шансов. Скорее всего, будет решение. Мне хотелось бы, чтобы закончилось решением. Лично знаю Головкина, хотелось бы, чтобы он выиграл, но думаю, что шансов на это немного. Буду переживать за него и поддерживать, но считаю, что победит Альварес», – сказал Тищенко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.



В ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится вечер бокса, в главном поединке которого встретятся Геннадий Головкин и Сауль Альварес. GGG и Канело проведут трилогию, их первый бой закончился раздельной ничьей, а второй – спорной победой мексиканца решением большинства судей.