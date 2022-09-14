Ислам Махачев рассказал, в каком раунде собирается закончить бой с Оливейрой

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в промоушене в UFC, рассказал об ожиданиях от титульного поединка с Чарльзом Оливейрой.
«В первом раунде разминка, во втором затяну его поглубже, а в третьем закончу дело. Не могу дождаться 22 октября!» — написал в своих соцсетях Махачев.
Бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры возглавит турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Дубае.
Напомним, перед своим последним поединком на турнире UFC 274 в мае Оливейра не сделал вес и лишился титула. Его соперник, американец Джастин Гэтжи, успешно уложился в лимит, однако проиграл Чарльзу удушающим приёмом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным.
Махачев же вышел на претендентскую позицию после затяжной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Ислам одолел американца Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде.
- 14 сентября 2022
-
22:24
-
22:04
-
21:47
-
21:23
-
20:50
-
19:55
-
19:41
-
19:19
-
18:27
-
18:13
-
17:40
-
17:32
-
17:30
-
17:17
-
17:17
-
16:11
-
15:42
-
15:07
-
14:42
-
13:10
-
11:49
-
10:22
-
09:33
-
06:46
-
05:58
-
03:41
- 13 сентября 2022
-
23:32
-
23:00
-
22:34
-
22:14
-
22:11
-
22:11
-
21:03
-
20:46
-
19:47