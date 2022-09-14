Ислам Махачев рассказал, в каком раунде собирается закончить бой с Оливейрой

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в промоушене в UFC, рассказал об ожиданиях от титульного поединка с Чарльзом Оливейрой.



«В первом раунде разминка, во втором затяну его поглубже, а в третьем закончу дело. Не могу дождаться 22 октября!» — написал в своих соцсетях Махачев.



Бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры возглавит турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Дубае.



Напомним, перед своим последним поединком на турнире UFC 274 в мае Оливейра не сделал вес и лишился титула. Его соперник, американец Джастин Гэтжи, успешно уложился в лимит, однако проиграл Чарльзу удушающим приёмом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным.



Махачев же вышел на претендентскую позицию после затяжной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Ислам одолел американца Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде.