Инсайдер: Сергею Ковалёву выплатили гонорар за майский поединок пару недель назад

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и бывший член рейтинга pound-for-pound российский боксёр Сергей Ковалёв получил гонорар за бой с болгарином Тервелом Пулевым. Об этом сообщил известный инсайдер Дэн Рафаэль в своих социальных сетях.

«В продолжении истории о Triller, ставшей известной ещё в мае, хочу сказать, что команда Ковалёва и Пулева сообщила мне пару недель назад, что им выплатили гонорары за бой. Рассматривалась возможность решения вопроса через суд, но в итоге они получили свои заслуженные деньги», — написал Рафаэль.

Напомним, стриминговая платформа Triller должна была заплатить Сергею Ковалёву и Тервелу Пулеву гонорары за их бой в срок до 31 мая 2022 года, однако обещанные выплаты бойцы вовремя не получили.

Сергей Ковалёв: кроссик позади. Получилось 14 километров: