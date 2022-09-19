Фергюсон — о поражении гильотиной: Диаз готовился контрить таким образом тейкдауны Чимаева

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) американский ветеран Тони Фергюсон выразил предположение о том, что Нейт Диаз готовил удушающий приём, которым он победил Фергюсона, для шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
«Гарантирую вам, в лагере Диаз готовился контрить таким образом тейкдауны Чимаева. Я бы на его месте отрабатывал сабмишен только в путь.
У него уже была эта заготовка, так что теперь я ругаю себя за то, что не провёл весь поединок в стойке», — приводит слова Фергюсона Sportskeeda.
Напомним, бой Чимаева и Кевина Холланда проходил на турнире UFC 279 и завершился досрочной победой Хамзата удушающим приёмом в первом раунде. Изначально Чимаев должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но основной кард турнира претерпел изменения, так как чеченский боец не смог сделать вес. В итоге Диаз дрался с Фергюсоном и одержал убедительную победу.
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