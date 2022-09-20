Диаз высказался по поводу потенциального поединка с Джейком Полом

Американский боец UFC Нейт Диаз высказался по поводу возможного поединка с блогером Джейком Полом.

«Когда мне было 17–18 лет и я только начинал драться, в моём зале были одни боксёры. Изначально я собирался боксировать, но в нашей округе чаще проводились турниры по ММА. Поэтому я втянулся в этот спорт и застрял в клетке со всеми этими контрактами и прочим.



Сейчас же передо мной открыты все двери, и я никогда не прекращал готовиться к боксёрскому поединку. Когда придёт правильное время, мы его примем.



Джейк, безусловно, является одним из вариантов. Он делает большие вещи, сейчас ему предстоит большой бой. И если он одержит победу, то люди, безусловно, будут этим впечатлены.



А если же Андерсон сделает своё дело, это тоже будет впечатляюще. Так что у нас впереди большая схватка, и я с нетерпением жду её. Думаю, шансы 50 на 50. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Диаза Mirror.