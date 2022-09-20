Шамиль Абдурахимов выступит на турнире UFC 280, есть соперник

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Шамиль Абдурахимов (20-7) выступит на турнире UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает издание Ag.Fight.

Соперником 41-летнего Абдурахимова станет 31-летний бразилец Жаилтон Алмейда (17-2). Боец выступает в сильнейшей организации мира с нынешнего года и уже успел провести три поединка, во всех одержав досрочные победы в первом раунде.

Абдурахимов в марте на UFC Fight Night 204 уступил техническим нокаутом в первом раунде соотечественнику Сергею Павловичу, поражение стало для ветерана третьим подряд.

Напомним, возглавит турнир UFC 280 поединок за вакантный титул в лёгком весе (до 70 кг) между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым.