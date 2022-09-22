Кормье: Чимаев принял решение остановить весогонку. Он знал, что ему ничего не будет

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор Даниэль Кормье высказался по поводу шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, который не сделал вес перед боем с Нейтом Диазом.

«Я не согласен со словами Сехудо о том, что Чимаев не сделал вес потому, что слишком много тренировался. Считаю, что боец, наоборот, должен больше тренироваться, когда он слишком большой для весовой категории. Когда я гонял до лимита полутяжелого веса, проводил 13-14 тренировок в неделю.



Честно говоря, я считаю, что Чимаев просто принял решение остановить весогонку, когда добрался до определенной отметки. Потому что понимал, что последствия для него не будут такими серьёзными, как для других бойцов. Думаю он просто принял такое решение», — приводит слова Кормье Sportskeeda.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза: