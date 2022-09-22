Пол — о бое с Андерсоном Силвой: никогда не думал, что буду драться с кумиром

Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, дал комментарий по поводу бразильского бойца Андерсона Силвы, с которым проведёт следующий поединок.

«Шутки в сторону — когда мы встретились на стердауне, я увидел совсем не такого Андерсона Силву, как тот, что веселился тут на сцене.



Тот Паук, которого увидел я, был всё тем же убийцей, 100%. Посмотреть ему в глаза было странно, но это казалось правильным, казалось, что этому суждено было случиться.



Конечно, это был сюрреалистический момент. Я никогда не думал, что буду драться с одним из своих кумиров», — сказал Пол на пресс-конференции.

Напомним, в октябре 2020 года Андерсон Силва провёл свой последний поединок в UFC. Его соперником был Юрайя Холл. Первый раунд остался за Холлом. Во втором Силва прибавил, начало третьей пятиминутки также осталось за Андерсоном, но в конце раунда он оказался в нокдауне. В четвёртом отрезке американец встречным ударом повалил оппонента на канвас и добил. За последние восемь лет в лиге Силва победил лишь раз. После схватки президент UFC Дана Уайт заявил, что бразилец больше никогда не должен драться.

Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу: