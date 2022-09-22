Пол — о бое с Андерсоном Силвой: никогда не думал, что буду драться с кумиром

Известный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся боксом и смешанными единоборствами, дал комментарий по поводу бразильского бойца Андерсона Силвы, с которым проведёт следующий поединок.
«Шутки в сторону — когда мы встретились на стердауне, я увидел совсем не такого Андерсона Силву, как тот, что веселился тут на сцене.
Тот Паук, которого увидел я, был всё тем же убийцей, 100%. Посмотреть ему в глаза было странно, но это казалось правильным, казалось, что этому суждено было случиться.
Конечно, это был сюрреалистический момент. Я никогда не думал, что буду драться с одним из своих кумиров», — сказал Пол на пресс-конференции.
Напомним, в октябре 2020 года Андерсон Силва провёл свой последний поединок в UFC. Его соперником был Юрайя Холл. Первый раунд остался за Холлом. Во втором Силва прибавил, начало третьей пятиминутки также осталось за Андерсоном, но в конце раунда он оказался в нокдауне. В четвёртом отрезке американец встречным ударом повалил оппонента на канвас и добил. За последние восемь лет в лиге Силва победил лишь раз. После схватки президент UFC Дана Уайт заявил, что бразилец больше никогда не должен драться.
Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу:
- 22 сентября 2022
-
12:27
-
11:54
-
11:23
-
10:09
-
09:56
-
09:21
-
04:08
-
03:57
-
03:06
-
01:00
-
01:00
-
00:57
-
00:09
-
00:06
- 21 сентября 2022
-
23:42
-
22:49
-
22:45
-
21:55
-
21:36
-
21:22
-
21:00
-
20:32
-
19:54
-
19:12
-
18:46
-
17:36
-
17:23
-
17:05
-
16:32
-
16:28
-
15:17
-
15:03
-
14:16
-
13:38
-
12:41