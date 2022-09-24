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ММА Серия-56: Солнечный берег. Прямая трансляция
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Джо Джойс: не могу представить, чтобы Фьюри проиграл в бою с Джошуа

Джо Джойс: не могу представить, чтобы Фьюри проиграл в бою с Джошуа
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Непобеждённый британский боец супертяжёлого веса Джо Джойс, готовящийся сегодня, 24 сентября, сразиться с новозеландским экс-чемпионом Джозефом Паркером, высказался о карьерных перспективах.

«Без сомнений, я хотел бы стать чемпионом мира, и я надеюсь, что после боя с Паркером у меня появится шанс. Джордж Форман вернулся в 45 лет, и он был техничней, чем в молодости. Никогда не знаешь, что произойдёт. Усик – вот бой, который я хочу. Мне понравилась наша первая встреча, несмотря на то что я проиграл», – приводит слова Джойса издание BoxingScene.

Также боец дал прогноз на ожидаемый титульный поединок Фьюри – Джошуа.

«Я не могу представить, чтобы Фьюри проиграл. Я не виделся и не общался с Джошуа с тех пор, как ушёл из сборной Великобритании».

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