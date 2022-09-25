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«Я не пью, не переживайте» А. Емельяненко обратился к фанатам после поражения от Дацика

«Я не пью, не переживайте» А. Емельяненко обратился к фанатам после поражения от Дацика
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к фанатам после поражения от Вячеслава Дацика в боксёрском поединке, записав соответствующее видео.

«Не ошибается тот, кто ничего не делает. Это спорт. Многие из вас думали, что Дацик проходной. Сейчас вы видите, что он хороший боец. Буду разговаривать с организациями, чтобы нам сделали реванш. Спасибо вам, что поддерживаете меня. Я делаю выводы из всех ваших комментариев, из своих поступков. Буду дальше заниматься, тренироваться. Самое главное — я не пью. Не переживайте. Завтра я пойду в спортзал. Буду работать, готовиться дальше. Я с алкоголем завязал», — сказал Емельяненко.

Напомним, Дацик нокаутировал Емельяненко в боксёрском поединке. Бой завершился в первом раунде, на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил, и рефери принял решение остановить поединок.

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