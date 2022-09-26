Майкл Биспинг объяснил, почему Холланд не завершил карьеру, несмотря на заявление

Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор Майкл Биспинг поставил под сомнение новость об уходе из спорта бойца полусреднего веса (до 77 кг) американца Кевина Холланда, сообщившего об этом в социальных сетях.

«Это чушь. Кевин Холланд – отличный боец, его знают, он стал бойцом 2020 года. Он нравится фанатам, зарабатывает деньги, любит яркие вещи, и я говорю о золоте и украшениях. И он в самом расцвете сил.

Если бы он завершал карьеру, то, по крайней мере, немного оживил бы сообщение, учитывая, что он использовал шрифт, который в последний раз видели в играх компании Atari. Что это за шрифт?! Не может быть. Он стильный парень и не объявлял о завершении карьеры», – сказал Биспинг в рамках выпуска на своём YouTube-канале.