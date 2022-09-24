«Уловка для привлечения внимания». Чейл Соннен поставил под сомнение уход Холланда из UFC

Бывший претендент на титул UFC американец Чейл Соннен поставил под сомнение новость об уходе из спорта бойца полусреднего веса (до 77 кг) соотечественника Кевина Холланда, сообщившего об этом в социальных сетях.

«Депрессия после боя реальна, это касается и победителей. Однако, как бы это ни было актуально для победителя, расскажите об этом проигравшему.

Это просто уловка для привлечения внимания. Вы делали это, когда были ребёнком. Вы раскрашиваете что-то в школе, а когда ваш класс хочет посмотреть, говорите: «Оу, это не очень хорошо». Тогда как вы знаете, что это здорово. Мы все занимались этим, и Кевин занимается этим прямо сейчас», – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.