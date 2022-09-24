«Уловка для привлечения внимания». Чейл Соннен поставил под сомнение уход Холланда из UFC
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Бывший претендент на титул UFC американец Чейл Соннен поставил под сомнение новость об уходе из спорта бойца полусреднего веса (до 77 кг) соотечественника Кевина Холланда, сообщившего об этом в социальных сетях.
«Депрессия после боя реальна, это касается и победителей. Однако, как бы это ни было актуально для победителя, расскажите об этом проигравшему.
Это просто уловка для привлечения внимания. Вы делали это, когда были ребёнком. Вы раскрашиваете что-то в школе, а когда ваш класс хочет посмотреть, говорите: «Оу, это не очень хорошо». Тогда как вы знаете, что это здорово. Мы все занимались этим, и Кевин занимается этим прямо сейчас», – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
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