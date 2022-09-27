Генри Сехудо назвал опасного соперника для Чимаева в среднем весе

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался о потенциальном поединке между шведским проспектом полусреднего веса (до 77 кг) Хамзатом Чимаевым и бразильцем Пауло Костой.

«Как по мне, это тяжёлый бой для Хамзата. Пауло встречался с борцами мирового класса и побеждал. У него получалось защищаться. Йоэль Ромеро не смог повалить его, а Йоэль Ромеро умеет делать подсечки вовнутрь и совершать проходы в две ноги.

Коста всегда нацеливается на удар по печени. Он пытается задавить вас. Он пытается забить вас, и это делает Пауло Косту чрезвычайно опасным», – сказал Сехудо в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Ранее Сехудо сказал, с кем должен подраться Чимаев, чтобы выйти на бой с Исраэлем Адесаньей.