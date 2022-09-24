Сехудо сказал, с кем должен подраться Чимаев, чтобы выйти на бой с Адесаньей

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо считает, что шведский проспект организации Хамзат Чимаев должен сразиться с австралийцем Робертом Уиттакером, чтобы бросить вызов действующему обладателю титула в среднем весе (до 84 кг) новозеландцу Исраэлю Адесанье.
«Я считаю, если Чимаев действительно желает заполучить титульный шанс против Исраэля, то ему нужно сразиться с Робертом Уиттакером. Если вы посмотрите на Уиттакера, то поймёте, что это лучший способ добраться до чемпионского боя.
Дело в том, что Чимаев уважает Уиттакера. Когда кто-то не хочет драться, он не желает делать это из-за слишком большого уважения. Мне не понравилось, что Чимаев высказался о Роберте именно так. Ведь тебе так или иначе придётся встречаться с ним», – сказал Сехудо в интервью YouTube-каналу Helen Yee.
- 24 сентября 2022
-
21:07
-
21:07
-
20:35
-
20:06
-
19:30
-
19:00
-
18:53
-
18:35
-
18:11
-
18:06
-
17:41
-
17:34
-
16:56
-
16:56
-
16:25
-
16:06
-
15:52
-
15:50
-
15:30
-
15:08
-
14:45
-
14:13
-
14:03
-
14:00
-
13:44
-
13:33
-
12:44
-
11:35
-
10:40
-
10:00
-
09:55
-
09:28
-
09:23
-
00:50
-
00:22