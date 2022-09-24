Сехудо сказал, с кем должен подраться Чимаев, чтобы выйти на бой с Адесаньей

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо считает, что шведский проспект организации Хамзат Чимаев должен сразиться с австралийцем Робертом Уиттакером, чтобы бросить вызов действующему обладателю титула в среднем весе (до 84 кг) новозеландцу Исраэлю Адесанье.

«Я считаю, если Чимаев действительно желает заполучить титульный шанс против Исраэля, то ему нужно сразиться с Робертом Уиттакером. Если вы посмотрите на Уиттакера, то поймёте, что это лучший способ добраться до чемпионского боя.

Дело в том, что Чимаев уважает Уиттакера. Когда кто-то не хочет драться, он не желает делать это из-за слишком большого уважения. Мне не понравилось, что Чимаев высказался о Роберте именно так. Ведь тебе так или иначе придётся встречаться с ним», – сказал Сехудо в интервью YouTube-каналу Helen Yee.