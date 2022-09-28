Вера: я стану чемпионом UFC, нет сомнений

Рейтинговый боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC эквадорец Марлон Вера высказался о своих ближайших планах.
«Возможно, получу титульный бой, буду только рад. Его могут отдать мне после турнира в Абу-Даби, потому что всё сводится к выступлению, надо показать, на что ты способен, а я дал всем то, чего они хотели. Победа – это хорошо, но это не единственное, что необходимо. Яркие победы подбрасывают вас вверх, и вы находите другое место, чтобы зацепиться и продолжить восхождение. Вот на что все хотят смотреть. Если не титульник, то хочу кого-нибудь из топ-5. Я уже вхожу в топ-5.
Думаю, я двигаюсь в правильном направлении. Стану чемпионом. Когда? Не знаю, если бы люди могли видеть будущее, то не застревали бы на полпути. Но я стану чемпионом, нет сомнений. Это на тысячу процентов точно. Это факт. Скоро? Может быть. Очень скоро», — приводит слова Веры MMA News.
- 28 сентября 2022
-
10:35
-
10:21
-
09:57
-
09:39
-
08:45
-
04:47
-
03:43
-
01:07
-
01:00
-
00:47
-
00:14
- 27 сентября 2022
-
23:53
-
23:10
-
22:56
-
22:00
-
21:46
-
21:08
-
20:59
-
20:48
-
20:03
-
19:16
-
19:02
-
18:51
-
17:50
-
17:36
-
16:28
-
15:37
-
15:27
-
15:19
-
14:21
-
14:10
-
13:33
-
12:59
-
12:54
-
12:34