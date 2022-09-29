«Ведёшь себя так, будто можешь драться? Актёр». Диаз вступил в перепалку с Макгрегором

Боец смешанных единоборств Нейт Диаз отреагировал на новый пост ирландца Конора Макгрегора в социальных сетях.
«Не вмешивайся в мою актёрскую игру, я разобью тебе лицо», — написал Макгрегор.
«Ведёшь себя так, будто можешь драться? Актёр», — написал в ответ на это Диаз.
Макгрегор и Диаз сражались дважды. В марте 2016 года, на турнире UFC 196, Нейт одержал досрочную победу, нанеся ирландцу первое поражение в карьере в UFC. Тот бой был признан лучшим поединком вечера, а для Конора был дебютным в полусреднем весе. В августе того же года состоялся реванш: Макгрегор победил решением большинства судей.
В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, полученного на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником ирландского бойца был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.
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