«Ведёшь себя так, будто можешь драться? Актёр». Диаз вступил в перепалку с Макгрегором

Боец смешанных единоборств Нейт Диаз отреагировал на новый пост ирландца Конора Макгрегора в социальных сетях.

«Не вмешивайся в мою актёрскую игру, я разобью тебе лицо», — написал Макгрегор.

«Ведёшь себя так, будто можешь драться? Актёр», — написал в ответ на это Диаз.

Макгрегор и Диаз сражались дважды. В марте 2016 года, на турнире UFC 196, Нейт одержал досрочную победу, нанеся ирландцу первое поражение в карьере в UFC. Тот бой был признан лучшим поединком вечера, а для Конора был дебютным в полусреднем весе. В августе того же года состоялся реванш: Макгрегор победил решением большинства судей.



В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, полученного на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником ирландского бойца был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.