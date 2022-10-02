Роберт Уиттакер сказал, на кого бы поставил в бою Махачева и Оливейры
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Экс-чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказался о титульном поединке между легковесами Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой, который состоится 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и возглавит турнир UFC 280.
«Если бы я делал ставки, то поставил бы на Махачева и только из-за того факта, что Оливейру можно повалить. Он настолько верит в себя в плане джиу-джитсу, особенно в защите, лёжа на спине.
Он крайне хорош в атаках по прямой линии, а его колени, локти и удары руками мешают людям приблизиться. Но у Махачева есть борьба, которая, очевидно, находится на высочайшем уровне», – сказал Уиттакер в интервью MMA Pro Picks.
Ранее прогнозом на бой Махачева и Оливейры поделился экс-чемпион UFC Люк Рокхолд.
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