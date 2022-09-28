Люк Рокхолд дал прогноз на бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры

Экс-чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд поделился ожиданиями от поединка россиянина Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры.
«Ислам — настоящий мужчина. У него истинная мужская сила, контроль в партере. Когда он окажется сверху на земле, это будет совсем другая история. Оливейра просто не сможет играть в его игру. Ислам сможет сковать его, начнёт работать и в итоге задушит Чарльза.
В стойке Оливейра настоящий зверь. Он может бить и принимать удары, и ему будет всё равно. В этом и проблема, у него есть оружие, такое как колени, локти и всё остальное. Это немного пугает. Но стойка Ислама тоже не шутка. Ислам всегда был особенным, как и Хабиб», — сказал Рокхолд в интервью Submission Radio.
Бой за титул чемпиона в лёгком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября в Абу-Даби и возглавит турнир UFC 280.
- 28 сентября 2022
-
19:52
-
19:25
-
18:58
-
18:23
-
18:03
-
17:22
-
17:19
-
16:26
-
16:09
-
15:12
-
15:09
-
13:51
-
13:32
-
12:54
-
12:48
-
12:00
-
10:35
-
10:21
-
09:57
-
09:39
-
08:45
-
04:47
-
03:43
-
01:07
-
01:00
-
00:47
-
00:14
- 27 сентября 2022
-
23:53
-
23:10
-
22:56
-
22:00
-
21:46
-
21:08
-
20:59
-
20:48