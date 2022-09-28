Люк Рокхолд дал прогноз на бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры

Экс-чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд поделился ожиданиями от поединка россиянина Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры.



«Ислам — настоящий мужчина. У него истинная мужская сила, контроль в партере. Когда он окажется сверху на земле, это будет совсем другая история. Оливейра просто не сможет играть в его игру. Ислам сможет сковать его, начнёт работать и в итоге задушит Чарльза.



В стойке Оливейра настоящий зверь. Он может бить и принимать удары, и ему будет всё равно. В этом и проблема, у него есть оружие, такое как колени, локти и всё остальное. Это немного пугает. Но стойка Ислама тоже не шутка. Ислам всегда был особенным, как и Хабиб», — сказал Рокхолд в интервью Submission Radio.



Бой за титул чемпиона в лёгком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября в Абу-Даби и возглавит турнир UFC 280.