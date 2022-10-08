Тренер Махачева сравнил ударную подготовку Ислама и Хабиба

Хавьер Мендес сравнил ударную подготовку российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева и экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Мендес является тренером Ислама, а ранее участвовал в подготовке Хабиба, пока тот не завершил карьеру.

«Хабиб в Дагестане тренировался в зале его отца только со мной. Больше он ни с кем не отрабатывал в стойке. Поэтому Хабиб не так много времени уделил внимание ударной подготовке, в то время как Ислам мог тренироваться и с другими людьми.

У него на родине есть отличные тренеры, которые работают с ним. Так что ударная техника Ислама намного лучше, чем у Хабиба, только благодаря тому, что он работает над ней круглый год. Ислам постоянно растёт и, безусловно, является сейчас одним из лучших универсалов, которых я когда-либо тренировал», — приводит слова Мендеса MMAJunkie.

Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника.