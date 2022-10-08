Тренер Махачева сравнил ударную подготовку Ислама и Хабиба

Хавьер Мендес сравнил ударную подготовку российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева и экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Мендес является тренером Ислама, а ранее участвовал в подготовке Хабиба, пока тот не завершил карьеру.
«Хабиб в Дагестане тренировался в зале его отца только со мной. Больше он ни с кем не отрабатывал в стойке. Поэтому Хабиб не так много времени уделил внимание ударной подготовке, в то время как Ислам мог тренироваться и с другими людьми.
У него на родине есть отличные тренеры, которые работают с ним. Так что ударная техника Ислама намного лучше, чем у Хабиба, только благодаря тому, что он работает над ней круглый год. Ислам постоянно растёт и, безусловно, является сейчас одним из лучших универсалов, которых я когда-либо тренировал», — приводит слова Мендеса MMAJunkie.
Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника.
- 8 октября 2022
-
10:05
-
09:18
-
08:28
-
06:31
-
02:58
-
00:13
-
00:09
- 7 октября 2022
-
23:26
-
22:53
-
21:48
-
20:42
-
19:56
-
19:47
-
19:00
-
17:52
-
15:52
-
15:34
-
14:39
-
13:59
-
13:33
-
12:59
-
12:04
-
10:50
-
10:24
-
09:57
-
09:21
-
09:13
-
00:55
-
00:39
- 6 октября 2022
-
23:40
-
23:20
-
22:37
-
22:15
-
21:44
-
21:20