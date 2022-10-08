Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Махачева сравнил ударную подготовку Ислама и Хабиба

Тренер Махачева сравнил ударную подготовку Ислама и Хабиба
Комментарии

Хавьер Мендес сравнил ударную подготовку российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева и экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Мендес является тренером Ислама, а ранее участвовал в подготовке Хабиба, пока тот не завершил карьеру.

«Хабиб в Дагестане тренировался в зале его отца только со мной. Больше он ни с кем не отрабатывал в стойке. Поэтому Хабиб не так много времени уделил внимание ударной подготовке, в то время как Ислам мог тренироваться и с другими людьми.

У него на родине есть отличные тренеры, которые работают с ним. Так что ударная техника Ислама намного лучше, чем у Хабиба, только благодаря тому, что он работает над ней круглый год. Ислам постоянно растёт и, безусловно, является сейчас одним из лучших универсалов, которых я когда-либо тренировал», — приводит слова Мендеса MMAJunkie.

Новость по теме
Соннен: бой Махачева и Оливейры — масштабная битва между джиу-джитсу и самбо

Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022