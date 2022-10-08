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Джошуа занял первую строчку рейтинга The Ring, несмотря на два поражения от Усика

Джошуа занял первую строчку рейтинга The Ring, несмотря на два поражения от Усика
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Авторитетное издание The Ring обновило рейтинг супертяжёлой весовой категории (свыше 90,7 кг).

Примечательно, что двукратный чемпион мира британец Энтони Джошуа, дважды проигравший украинцу Александру Усику, оказался на первой строчке списка. Действующий обладатель титула WBC британец Тайсон Фьюри не вошёл в рейтинг, поскольку в августе объявил о завершении карьеры.

Чемпион: Александр Усик (20-0, 13 KO), Украина
1. Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), Великобритания
2. Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 KO), США
3. Джо Джойс (15-0, 14 KO), Великобритания
4. Энди Руис-младший (35-2, 22 KO), США
5. Диллиан Уайт (28-3, 19 KO), Великобритания
6. Луис Ортис (33-3, 28 KO), Куба
7. Джозеф Паркер (30-3, 21 KO), Новая Зеландия
8. Филип Хргович (15-0, 12 KO), Хорватия
9. Фрэнк Санчес (20-0, 13 KO), Куба
10. Чжан Чжилэй (24-1-1, 19 KO), Китай

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