«Этот бой захотят увидеть». Экс-чемпион сказал, с кем может сразиться Джошуа вместо Фьюри

Экс-чемпион мира, а ныне комментатор, американец Пол Малиньяджи назвал альтернативного соперника для британской звезды супертяжёлого веса Энтони Джошуа в случае срыва поединка с соотечественником Тайсоном Фьюри.

«Почему всё в супертяжёлом весе должно сводиться к титулам? Почему Джошуа обязан драться с Фьюри? Почему он не может подраться с Деонтеем Уайлдером? В этом бою нет поясов на кону, но его захотят увидеть. Сделайте его хоть 10-раундовым, он в любом случае не дойдёт до конца.

Почему везде на кону должен стоять титул? Организации начинают придумывать всё больше и больше поясов, и люди жалуются на это. Чтобы устроить отличный поединок, не нужен пояс. Нужно, чтобы у бойцов сходились стили, и они были на нужном этапе карьер», – сказал Малиньяджи в YouTube-подкасте ProBox TV.