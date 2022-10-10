«Трилогия». Пётр Ян встретился с Алджэмейном Стерлингом. Видео

Известный американский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост в своих социальных сетях, показав видео со встречи с россиянином Петром Яном. На кадрах видно, как после короткого разговора Ян обменялся рукопожатиями со Стерлингом и представителем Грузии Мерабом Двалишвили.

Пётр Ян встретился с Алджэмейном Стерлингом:

«Трилогия», — подписал видео Стерлинг.

В следующем бою Пётр встретится с американцем Шоном О'Мэлли. Их поединок состоится в ночь с 22 на 23 октября мск на турнире UFC 280. Стерлинг на этом же турнире сразится с соотечественником, Ти Джеем Диллашоу. Ян и Стерлинг встречались дважды, и в обоих случаях победу одерживал американец.