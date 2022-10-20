Стали известны официальная дата и место боя между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри проведёт бой с Дереком Чисорой 3 декабря. Поединок состоится в Лондоне.
Впервые бойцы сошлись в июле 2011 года, и тогда Фьюри победил единогласным решением, нанеся Чисоре первое поражение в карьере. Реванш состоялся в ноябре 2014-го, и на этот раз Цыганский король победил досрочно.
Напомним, недавно Фьюри объявил о срыве поединка со звёздным соотечественником Энтони Джошуа, который, согласно его заявлению, не успел подписать контракт на бой к назначенному сроку.
Ранее Фьюри объявил о завершении карьеры после победы, одержанной в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне. После этого он заявил о возобновлении карьеры, а также сообщил о смене тренера.
- 20 октября 2022
-
14:13
-
14:09
-
14:00
-
13:57
-
13:06
-
12:50
-
12:13
-
11:59
-
11:47
-
11:00
-
10:39
-
10:07
-
09:45
-
06:30
-
04:19
-
00:59
-
00:34
-
00:06
- 19 октября 2022
-
23:59
-
23:55
-
23:04
-
22:28
-
22:03
-
21:51
-
20:59
-
20:00
-
19:59
-
19:45
-
19:12
-
19:05
-
18:56
-
17:48
-
17:31
-
16:47
-
16:25