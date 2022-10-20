Стали известны официальная дата и место боя между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри проведёт бой с Дереком Чисорой 3 декабря. Поединок состоится в Лондоне.

Впервые бойцы сошлись в июле 2011 года, и тогда Фьюри победил единогласным решением, нанеся Чисоре первое поражение в карьере. Реванш состоялся в ноябре 2014-го, и на этот раз Цыганский король победил досрочно.

Напомним, недавно Фьюри объявил о срыве поединка со звёздным соотечественником Энтони Джошуа, который, согласно его заявлению, не успел подписать контракт на бой к назначенному сроку.

Ранее Фьюри объявил о завершении карьеры после победы, одержанной в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне. После этого он заявил о возобновлении карьеры, а также сообщил о смене тренера.