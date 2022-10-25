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Стала известна дата боя между Брайсом Митчеллом и Илией Топурией

Стала известна дата боя между Брайсом Митчеллом и Илией Топурией
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Поединок между Брайсом Митчеллом и Илией Топурией был согласован для турнира UFC 10 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, сообщает Fight Bananas.

Илии Топурии 25 лет. Боец выступает в сильнейшей организации мира с октября 2020 года и успел провести четыре поединка, во всех из них победив. Всего на счету грузинского бойца 12 профессиональных выступлений и ни одного поражения. Топурия провёл свой последний бой в марте этого года с британским бойцом Джеем Хербертом на турнире UFC Fight Night 204, который состоялся в Лондоне. Илия одержал победу нокаутом во втором раунде.

Напомним, изначально соперником Митчелла на турнире UFC Fight Night должен был стать россиянин Мовсар Евлоев, однако он снялся с поединка.

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