Боксёр Оскара Де ла Хойи проведёт бой с чемпионом WBA 19 ноября в Екатеринбурге

Вечер бокса от RCC Boxing Promotions, который пройдет 19 ноября в Екатеринбурге, получил со-главное событие. Последний золотой чемпион WBA во втором полулегком весе Марк Урванов (21-3) и экс-чемпион мира WBA Рене Альварадо (32-12), промоутером которого является Оскар Де ла Хойя, проведут рейтинговый бой на арене Академии единоборств РМК.

Урванов продолжает набирать ход после отборочного боя с Анхелем Родригезом: раздельным решением судей российский боксёр неожиданно для многих проиграл и откатился в мировых рейтингах. В июле Урванов закрыл неудачу трудовой победой над набирающим обороты Дмитрием Хасиевым, дважды по ходу боя отправив его в нокаут.



Альварадо в 2019 году завоевал титул регулярного чемпиона WBA, а годом позже boxrec поставил его на первое место в мире среди всех боксеров дивизиона. Последние пять поединков никарагуанец провел под эгидой Golden Boy. Четыре последних боя Рене были титульными: два за титул чемпиона мира, еще два — за пояса континентального значения, но все они закончились поражениями.