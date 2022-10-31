Боксёр Оскара Де ла Хойи проведёт бой с чемпионом WBA 19 ноября в Екатеринбурге

Вечер бокса от RCC Boxing Promotions, который пройдет 19 ноября в Екатеринбурге, получил со-главное событие. Последний золотой чемпион WBA во втором полулегком весе Марк Урванов (21-3) и экс-чемпион мира WBA Рене Альварадо (32-12), промоутером которого является Оскар Де ла Хойя, проведут рейтинговый бой на арене Академии единоборств РМК.
Урванов продолжает набирать ход после отборочного боя с Анхелем Родригезом: раздельным решением судей российский боксёр неожиданно для многих проиграл и откатился в мировых рейтингах. В июле Урванов закрыл неудачу трудовой победой над набирающим обороты Дмитрием Хасиевым, дважды по ходу боя отправив его в нокаут.
Альварадо в 2019 году завоевал титул регулярного чемпиона WBA, а годом позже boxrec поставил его на первое место в мире среди всех боксеров дивизиона. Последние пять поединков никарагуанец провел под эгидой Golden Boy. Четыре последних боя Рене были титульными: два за титул чемпиона мира, еще два — за пояса континентального значения, но все они закончились поражениями.
- 31 октября 2022
-
10:53
-
10:19
-
09:46
-
09:42
-
09:28
-
09:18
-
07:39
-
02:26
-
00:27
- 30 октября 2022
-
23:50
-
23:30
-
23:23
-
22:39
-
22:10
-
21:51
-
21:07
-
21:01
-
20:56
-
20:32
-
20:07
-
19:38
-
19:07
-
18:40
-
17:30
-
16:54
-
16:53
-
16:38
-
16:00
-
15:34
-
14:54
-
14:46
-
14:11
-
13:54
-
13:24
-
13:06