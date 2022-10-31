Александр Карелин: ММА учат смешивать водку с пивом. Это не вид спорта, я в этом убеждён

Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин высказался по поводу смешанных единоборств.

«Чему смешанные единоборства могут научить молодое поколение? Как смешивать водку с пивом. Но возникают плохо прогнозируемые последствия – немного пропорции не соотнёс, и тебе уже дурно. Я убеждён, что это не вид спорта. Для меня очевидно, что это система проведения соревнований.

Фёдор Владимирович Емельяненко сделал очень многое для того, чтобы они применили самые правильные, самые верные новации из той части, которая называется зрелищем — но они даже здесь говорят на непонятном для меня языке шоу. И если бы Федя не был хорош в самбо, он бы не был столь угрожающе хорош в этих смешанных единоборствах.

И самое главное – что они будут смешивать? Как можно смешать навыки, полученные в зале дзюдо, с навыками борца или представителя кекушина? Если у нас уважение к сопернику начинается с подстриженных накануне ногтей, то как мы можем перейти к тому, чтобы бить поверженного на полу?», — сказал Карелин на YouTube-канале Оксаны Кравцовой.