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«Зачем ждать бомжа из Украины?» Фьюри вновь раскритиковал Усика за отказ драться в декабре

«Зачем ждать бомжа из Украины?» Фьюри вновь раскритиковал Усика за отказ драться в декабре
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Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри в очередной раз высказался о несостоявшихся переговорах с украинцем Александром Усиком.

«Когда я организовывал своё возращение, то сделал предложение Александру Усику. Он сказал, что желает корону WBC, которая принадлежит цыганам. Если хочешь, то приди и возьми. Я не могу называть сумму на камеру, но ему предложили большие деньги, чтобы подраться 3 декабря. Однако он заявил, что ему нужна шестимесячная подготовка или что-то подобное. Итак, он отказался.

Это моя карьера. Почему я должен кого-то ждать? Зачем мне ждать иностранного бомжа из Украины? Всё пройдёт на моих условиях. Если он выйдет против меня, то выйдет. Но если вы можете принять бой и вы способны на это, тогда вы должны это делать», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу True Geordie.

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