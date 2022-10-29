Фото: Сергей Ковалёв встретился с Александром Усиком перед боем Ломаченко

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) российский ветеран Сергей Ковалёв и действующий обладатель титулов в супертяжёлом весе украинец Александр Усик прибыли в Нью-Йорк (США), где в ночь с 29 на 30 октября состоится боксёрский вечер от промоутерской компании Top Rank.

Бойцы сфотографировались вместе, о чём сообщил в социальных сетях венесуэльский экс-чемпион и ветеран Хорхе Линарес.

Фото: из личного архива Хорхе Линареса

Напомним, в главном событии вечера бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и действующий член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) сразится с непобеждённым американцем Джэмейном Ортисом (16-0-1, 8 KO).

Ранее в интервью Ломаченко высказался о возможности реванша с Теофимо Лопесом.