Фото: Сергей Ковалёв встретился с Александром Усиком перед боем Ломаченко

Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) российский ветеран Сергей Ковалёв и действующий обладатель титулов в супертяжёлом весе украинец Александр Усик прибыли в Нью-Йорк (США), где в ночь с 29 на 30 октября состоится боксёрский вечер от промоутерской компании Top Rank.
Бойцы сфотографировались вместе, о чём сообщил в социальных сетях венесуэльский экс-чемпион и ветеран Хорхе Линарес.
Фото: из личного архива Хорхе Линареса
Напомним, в главном событии вечера бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и действующий член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) сразится с непобеждённым американцем Джэмейном Ортисом (16-0-1, 8 KO).
Ранее в интервью Ломаченко высказался о возможности реванша с Теофимо Лопесом.
- 29 октября 2022
-
21:00
-
20:59
-
20:53
-
20:44
-
19:55
-
19:31
-
19:15
-
18:57
-
18:01
-
17:44
-
17:28
-
16:58
-
16:04
-
15:52
-
15:18
-
15:12
-
15:07
-
15:00
-
14:34
-
13:49
-
13:42
-
13:10
-
12:57
-
12:54
-
12:42
-
12:30
-
12:05
-
11:36
-
11:32
-
11:23
-
11:00
-
10:46
-
10:15
-
10:06
-
08:00