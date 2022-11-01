Энтони Джошуа: Фьюри — боец, наш поединок обязательно состоится в будущем

Британский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO и IBFЭнтони Джошуа уверен, что бой с его соотечественником Тайсоном Фьюри в будущем обязательно состоится.
«Близкие советуют мне отдохнуть. Физически я готов драться дальше, у меня душа воина, и я люблю этот спорт. Но с точки зрения психологического состояния, думаю, люди и сами видели, как я переживал поражение и как нуждаюсь сейчас в отдыхе. Даже когда я не дерусь, моё имя на слуху. Быть Энтони Джошуа нелегко, нужно поддерживать репутацию.
Мой несостоявшийся соперник Тайсон Фьюри — очень хороший боксёр. Но он увлечён социальными сетями. Думаю, мы могли бы договориться о поединке. Он обязательно состоится в будущем. Мы живём в одну эпоху, и Тайсон — боец, мы оба бойцы», — приводит слова Джошуа BoxingScene с ссылкой на интервью боксёра DAZN.
- 1 ноября 2022
-
17:34
-
16:40
-
15:23
-
14:58
-
14:36
-
13:31
-
13:15
-
11:48
-
11:38
-
11:33
-
10:54
-
10:47
-
10:47
-
10:05
-
09:59
-
09:53
-
09:52
-
03:51
-
01:16
-
01:03
-
00:42
- 31 октября 2022
-
23:57
-
23:44
-
22:59
-
22:57
-
22:03
-
21:48
-
21:37
-
21:02
-
20:06
-
19:49
-
19:36
-
19:09
-
18:56
-
18:00