Стерлинг рассказал, когда планирует вернуться в октагон для защиты титула

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг признался, что до июня следующего года не планирует выходить в октагон и защищать титул.

«Я даже не разговаривал с UFC, и у меня нет ни желания, ни мотивации проходить ещё один подобный тренировочный лагерь (как перед боем с Ти Джеем Диллашоу. — Прим. «Чемпионата»). Люди, которые думают, что чемпионы должны защищать свои пояса больше двух раз в год, наверное, пьяны.

Два раза — это идеально, что я и показал, поэтому мне хочется сделать заслуженный перерыв. Мне нужно ещё немного времени. Может быть, у меня зачешутся кулаки раньше, но на данный момент я не хочу драться до июня. Этого времени более чем достаточно для перезагрузки», — приводит слова Стерлинга BJ Penn.

Алджамэйн Стерлинг показал актуальную физическую форму.