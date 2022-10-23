Стерлинг — самый странный чемпион UFC! Он чудом удерживает пояс

22 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся главный турнир года – UFC 280. Одним из самых ожидаемых поединков стал титульник, в котором американец Алджамейн Стерлинг защищал пояс против соотечественника Ти Джея Диллашоу. Он успешно справился с задачей, но после боя остался неприятный осадок. Всё подпортила травма Ти Джея, которая не позволила ему провести хотя бы два раунда в полную силу. Поэтому к чемпионству Стерлинга продолжают возникать справедливые вопросы.

Путь Стерлинга в UFC начался в далёком 2014 году. Атлетичный боец начал с четырёх побед подряд и довольно громко заявил о себе. А затем два поражения подряд (от Брайана Карауэя и Рафаэла Асунсана) раздельным решением судей откинули его назад. Две победы немного восстановили статус Алджамейна, но в 2017 году его вырубил с колена Марлон Мораес. И именно в этот момент началась перезагрузка.

Алджамейн Стерлинг Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Стерлинг выдал серию из четырёх побед подряд, прежде чем получил первого топового соперника. 7 июня 2020 года он задушил в Лас-Вегасе Кори Сэндхагена. Сенсационная победа в первом раунде получилась настолько яркой, что Алджамейн получил возможность выступить в титульном бою на UFC 259. Мастер страха вряд выглядел абсолютным аутсайдером поединка с Яном. На протяжении четырёх раундов Стерлинг выживал и выглядел бледно. А потом у Беспощадного случилось секундное помутнение. Соперник имел три точки опоры на канвасе, но из угла россиянина поступила неправильная подсказка, а Пётр нанёс запрещённый удар коленом в голову. Стерлинг быстро понял свои перспективы, включил невероятную актёрскую игру и всем своим видом показал ужаснейшие страдания. Судьи не разрешили продолжить поединок, дисквалифицировали Яна и отдали пояс Алджамейну. Но после боя все стали называть американца «картонным чемпионом», поскольку заслуженность победы вызывала сомнения.

Алджамейн провоцировал всех и наслаждался триумфом. А ещё он моментально примерил на себя роль чемпиона. Это было заметно и по словам, и по поведению. Поэтому боссы UFC с удовольствием дали ему матч-реванш с Яном. Он получился ещё более спорным. Сначала бойцы должны были сойтись на UFC 267, но американец отказался из-за травмы шеи. В итоге они зарубились только на UFC 273, где провели все пять раундов. Поединок был близким, небольшой перевес был на стороне Яна. Но судьи раздельным решением отдали победу Стерлингу, поставив крест на потенциальной трилогии. Вердикт был освистан ареной, а сам Беспощадный заявил, что его «нагло обокрали».

Алджамейн защищал титул в Абу-Даби. Многие говорили о том, что опытный ветеран Ти Джей Диллашоу может поставить выскочку на место. Но получилось совершенно иначе. С первых мгновений боя было видно, что Ти Джей чувствует себя некомфортно. Поэтому он стал настоящей грушей для битья. А уже после боя Диллашоу назвал причины провала.

Ти Джей Диллашоу американский боец UFC «Я должен извиниться перед всеми. Я полностью вывихнул себе плечо в конце апреля, как только начал готовиться к этому, и я, наверное, раз 20 вывихнул его во время тренировочного сбора».

Пока Стерлингу очень везёт с соперниками и судейством. Он чудом получил пояс и удерживает его из последних сил. Но дальше его ждёт настоящий краш-тест. На данный момент есть два реальных соперника для следующего поединка. Первый – Шон О’Мэлли, который перебил Яна и теперь с 11-го места в рейтинге получил возможность титульника. Второй – бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо, который обратился к президенту промоушена Дане Уайту с просьбой организовать ему поединок со Стерлингом. И оба эти варианта могут стать для Алджамейна фатальными!