Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол (20-0, 11 KO) прокомментировал слова своего соперника из Мексики Хильберто Рамиреса. Ранее тот заявил, что не считает Дмитрия одним из своих самых сложных оппонентов.
«Я часто просил команду, чтобы мне организовали бой с Рамиресом. Но не всё зависит от меня. Слова о том, что он не считает меня своим самым сильным соперником? Честно, меня это не удивляет. Мне без разницы, что у него в голове. Я, напротив, считаю его одним из своих самых сложных оппонентов. Такой настрой помогает мне оставаться более сфокусированным. Он хороший боец, его рекорд составляет 44-0. К тому же он высокий, левша и уверен в себе. Я помню об этом, и это помогает мне не терять концентрации», — сказал Бивол в интервью на канале Behind The Gloves в YouTube.
Бой Бивола и Рамиреса состоится завтра, 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).
Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе:
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