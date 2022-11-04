Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес. Где смотреть титульный бой в полутяжёлом весе WBA

Дата и время турнира с боем Бивол — Рамирес

Поединок Дмитрия Бивола и Хильберто Рамиреса состоится вечером 5 ноября по московскому времени в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на «Этихад Арене». Помимо главного боя, в рамках вечера бокса состоится ещё четыре поединка.

Начало боксёрского вечера — 5 ноября в 18:00 по московскому времени. Главный поединок с участием Бивола и Рамиреса начнётся 6 ноября, ориентировочно в 0:45. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя Бивола и Канело.

Прямая трансляция

Трансляция боя будет доступна на Первом общероссийском федеральном канале.

Полный кард турнира с главным боем Бивол — Рамирес

Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес (бой за чемпионский пояс WBA в полутяжёлом весе);

Шавкатджон Рахимов — Зелфа Барретт (бой за вакантный пояс IBF в полулёгком весе);

Шантель Кэмерон — Джессика Маккаскилл (бой за женские пояса WBC, IBF, IBO, WBO и WBA в первом полусреднем весе);

Галаль Яфай — Гохан Родригес Гарсия (бой за пояс WBC International в наилегчайшем весе);

Халид Яфай — Джеральд Паклар (бой в легчайшем весе).

Материалы о бое

Мнения экспертов

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя оценил шансы своего подопечного мексиканца Хильберто Рамиреса (44-0, 30 KO) в бою с чемпионом WBA в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) россиянином Дмитрием Биволом (20-0, 11 KO).



«Я всегда считал Бивола удивительным бойцом и отличным чемпионом, уважение ему. Нас ждёт отличный бой. Мой парень Зурдо Рамирес находится в лучшей форме в жизни. И он готов к работе.



Я как боец считаю, что у Рамиреса есть огромные шансы на то, чтобы побить Бивола. Ему стоит оставаться сосредоточенным. Это главное. Я сказал ему: «Послушай, ты готов, сосредоточен, ты тяжело тренировался. Это твой момент. Отсчёт начнётся ровно перед моментом, как ты вступишь в ринг», – сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Оскар де ла Хойя и Хильберто Рамирес Фото: Cris Esqueda/Golden Boy/Getty Images

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, легендарный американец Рой Джонс-младший также высказался о предстоящем поединке.



«Биволу нужно следить за тем, чтобы не угодить в то, что люди называют «бой-ловушка». Когда вы выходите на ринг после большой победы над таким парнем, как Канело Альварес, который был лучшим парнем в рейтинге pound-for-pound, и выходите против непобеждённого, но безызвестного парня… это опасно, очень опасно. У Рамиреса вдвое больше побед, чем у Бивола. И вдвое больше нокаутов.



У Рамиреса лучше всё, за исключением навыков и оппозиции. Он не побил ни одного бойца, находившегося на пике. Он побил Артура Абрахама, но Абрахам давно уже прошёл свой пик. [Джесси] Харт – средний боец. А Канело был мировой фигурой в боксе. Бивол успел встретиться с лучшей оппозицией в 20 боях, чем Рамирес в 44», – сказал Джонс в рамках выпуска на своём YouTube-канале.