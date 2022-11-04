Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Дмитрий Бивол — Хильберто «Зурдо» Рамирес, где смотреть титульный бой в полутяжёлом весе WBA, трансляция, кард, прогнозы

Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес. Где смотреть титульный бой в полутяжёлом весе WBA
Роман Дёмин
Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес
Комментарии
Главное о поединке российского чемпиона и лютого мексиканца, намеренного отомстить за Канело Альвареса.

Дата и время турнира с боем Бивол — Рамирес

Поединок Дмитрия Бивола и Хильберто Рамиреса состоится вечером 5 ноября по московскому времени в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на «Этихад Арене». Помимо главного боя, в рамках вечера бокса состоится ещё четыре поединка.

Начало боксёрского вечера — 5 ноября в 18:00 по московскому времени. Главный поединок с участием Бивола и Рамиреса начнётся 6 ноября, ориентировочно в 0:45. «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию боя Бивола и Канело.

Прямая трансляция

Трансляция боя будет доступна на Первом общероссийском федеральном канале.

Полный кард турнира с главным боем Бивол — Рамирес

  • Дмитрий БиволХильберто Рамирес (бой за чемпионский пояс WBA в полутяжёлом весе);
  • Шавкатджон Рахимов — Зелфа Барретт (бой за вакантный пояс IBF в полулёгком весе);
  • Шантель Кэмерон — Джессика Маккаскилл (бой за женские пояса WBC, IBF, IBO, WBO и WBA в первом полусреднем весе);
  • Галаль Яфай — Гохан Родригес Гарсия (бой за пояс WBC International в наилегчайшем весе);
  • Халид Яфай — Джеральд Паклар (бой в легчайшем весе).

Материалы о бое

«Подрался с Канело, чтобы убежать от Рамиреса». Бивол высмеял слова дерзкого мексиканца «Подрался с Канело, чтобы убежать от Рамиреса». Бивол высмеял слова дерзкого мексиканца
«Отомщу за Канело и заберу у Бивола всё». Для лютого мексиканца это бой жизни «Отомщу за Канело и заберу у Бивола всё». Для лютого мексиканца это бой жизни
Бивол победил самого Канело — но его гонорар не растёт. Русским не доплачивают? Бивол победил самого Канело — но его гонорар не растёт. Русским не доплачивают?

Мнения экспертов

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер Оскар де ла Хойя оценил шансы своего подопечного мексиканца Хильберто Рамиреса (44-0, 30 KO) в бою с чемпионом WBA в полутяжёлом дивизионе (до 79,4 кг) россиянином Дмитрием Биволом (20-0, 11 KO).

«Я всегда считал Бивола удивительным бойцом и отличным чемпионом, уважение ему. Нас ждёт отличный бой. Мой парень Зурдо Рамирес находится в лучшей форме в жизни. И он готов к работе.

Я как боец считаю, что у Рамиреса есть огромные шансы на то, чтобы побить Бивола. Ему стоит оставаться сосредоточенным. Это главное. Я сказал ему: «Послушай, ты готов, сосредоточен, ты тяжело тренировался. Это твой момент. Отсчёт начнётся ровно перед моментом, как ты вступишь в ринг», – сказал де ла Хойя в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

Оскар де ла Хойя и Хильберто Рамирес

Оскар де ла Хойя и Хильберто Рамирес

Фото: Cris Esqueda/Golden Boy/Getty Images

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, легендарный американец Рой Джонс-младший также высказался о предстоящем поединке.

«Биволу нужно следить за тем, чтобы не угодить в то, что люди называют «бой-ловушка». Когда вы выходите на ринг после большой победы над таким парнем, как Канело Альварес, который был лучшим парнем в рейтинге pound-for-pound, и выходите против непобеждённого, но безызвестного парня… это опасно, очень опасно. У Рамиреса вдвое больше побед, чем у Бивола. И вдвое больше нокаутов.

У Рамиреса лучше всё, за исключением навыков и оппозиции. Он не побил ни одного бойца, находившегося на пике. Он побил Артура Абрахама, но Абрахам давно уже прошёл свой пик. [Джесси] Харт – средний боец. А Канело был мировой фигурой в боксе. Бивол успел встретиться с лучшей оппозицией в 20 боях, чем Рамирес в 44», – сказал Джонс в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022