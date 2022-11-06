Дмитрий Бивол одержал победу над четвёртым чемпионом мира в карьере
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Обладатель титула WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) 6 ноября в Абу-Даби (ОАЭ) одержал победу над мексиканцем Хильберто Рамиресом (44-1, 30 KO) и обновил собственное достижение.
Рамирес стал четвёртым чемпионом мира в карьере 31-летнего Бивола, которого он победил. Ранее россиянин одерживал победы над канадцем Жаном Паскалем, американцем Джо Смитом-младшим и мексиканцем Саулем Альваресом.
Бой Дмитрия Бивола с Хильберто Рамиресом продлился все 12 раундов и завершился победой российского боксёра единогласным решением. Счёт судейских записок: 118-110, 117-111, 117-111. Мексиканец потерпел первое поражение в карьере — до встречи с Биволом у него было 44 победы в 44 поединках.
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