Джо Роган рассказал, почему Джейк Пол заслуженно победил Андерсона Силву

Знаменитый комментатор и ведущий подкастов Джо Роган дал комментарий по поводу боксёрского поединка между Джейком Полом и Андерсоном Силвой.
«Кто-то говорит, что весь этот бой — постановка, а нокдаун — яркое тому доказательство. Я хочу объяснить, что произошло.
Андерсон вышел вперёд навстречу Джейку, а тот выбросил точный удар в подбородок. После этого Силва шатнулся назад, но остался на ногах, а затем пропустил удар другой рукой и оказался на настиле.
Джейк Пол очень сильно бьёт. Многие со мной не согласны только из-за того, что он звезда YouTube.
Всё же Пол вырубил Тайрона Вудли одним ударом и только что отправил в нокдаун Андерсона Силву в восьмом раунде. Так что всё было законно. Любой, кто утверждает обратное – сумасшедший», — сказал Роган в своём подкасте.
- 6 ноября 2022
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