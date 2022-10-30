Нейт Диаз продолжает раздавать лещи. Следующий на очереди — Джейк Пол?

Месяц назад Нейт Диаз стал свободным агентом после окончания контракта с UFC. Сейчас у него немало вариантов развития карьеры. И одним из них является бокс, а именно поединок против Джейка Пола.

«Сейчас же передо мной открыты все двери, и я никогда не прекращал готовиться к боксёрскому поединку. Когда придёт правильное время, мы его примем.

Джейк, безусловно, является одним из вариантов. Он делает большие вещи, сейчас ему предстоит большой бой. И если он одержит победу, то люди, безусловно, будут этим впечатлены.

А если же Андерсон сделает своё дело, это тоже будет впечатляюще. Так что у нас впереди большая схватка, и я с нетерпением жду её», — заявил Диаз после ухода из UFC.

Пол не стал отметать эту встречу, так как ему важно наследие.

«Я не смотрю за спину Андерсону Силве, но между мной и Нейтом были разногласия. У него громкое имя. Люди говорят, что я сражаюсь с пенсионерами ММА. Андерсон не завершал карьеру, а Диаз ушёл из UFC победителем, и он один из самых крутых ребят на планете. Вот почему этот бой мне так интересен. Надеюсь, я справлюсь с Андерсоном, а Диаз сможет расторгнуть контракт с UFC», — ответил Пол.

Кроме того, Нейт изъявил желание посетить бой блогера против Андерсона Силвы. Он даже публично попросил Джейка о нескольких билетах для себя и своей команды. Не знаем, кто дал ему билеты, но Диаз сдержал слово и явился на боксёрский турнир. И, естественно, его визит прошёл не без эксцессов. В подтрибунном помещении он столкнулся с членами команды Пола. Встреча вышла накалённой. Результатом стала провокация Нейта, на которую он ответил пощёчиной. Потерпевшего быстро оттеснили, чтобы не попал под большую раздачу. Ибо Диаз был в ярости.

После победы над Силвой Джейк Пол вызвал на бой двух людей: «Приведи мне Нейта Диаза следующим… и Канело, ты тоже».

По сведениям известного журналиста Ариэля Хельвани возле ринга случилась стычка между командами Диаза и Пола. В ней приняли участие 20 человек. Но боец UFC и близкий соратник Нейта Ник Максимов успел опровергнуть эту информацию. Пока нет видеодоказательств сказанному, смысла верить в это нет. Но очевидно, что противостояние Диаз — Пол только начинает набирать обороты. И вскоре оно вспыхнет с новой силой.