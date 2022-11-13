Порье досрочно победил Чендлера удушающим приёмом в третьем раунде

В ночь с 12 на 13 ноября мск, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит турнир UFC 281. В рамках главного карда американский боец смешанных единоборств в лёгком весе Дастин Порье встречался с соотечественником Майклом Чендлером.

Бой завершился досрочной победой Порье удушающим приёмом в третьем раунде.

Теперь на счету Порье в профессиональной карьере 36 боёв, в которых он одержал 29 побед и потерпел семь поражений. Свой последний поединок Порье проиграл бразильцу Чарльзу Оливейре.

Майкл Чендлер провёл 31 бой, одержав 23 победы и потерпев восемь поражений.

Напомним, в главном бою турнира UFC 281 чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья проведёт защиту против бразильца Алекса Перейры.