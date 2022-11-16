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Стерлинг отреагировал на слухи об уходе Петра Яна из UFC

Стерлинг отреагировал на слухи об уходе Петра Яна из UFC
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал слухи, согласно которым россиянин Пётр Ян может покинуть UFC. Они появились после поражения Яна в поединке с Шоном О’Мэлли.

«Я действительно не понимаю его обоснований. После боя, когда он ещё не пересматривал его, он мог быть немного эмоциональным, что все мы прекрасно понимаем. Понятно, что он делает всю эту работу: тренируется, совершает путешествия, жертвует, покидает семью, но борьба складывается не по его сценарию.

Но если хочешь прогрессировать, то сможешь понять, почему проиграл бой. Опять же, вначале я думал, что Ян выиграл бой. Но когда я его пересмотрел, то понял, что по критериям подсчёта выиграл его, должно быть, О'Мэлли. Ян проигрывает лучшим парням в мире. Он победил Кори Сэндхагена в пятираундовом бою, показав, почему был бывшим чемпионом и почему представляет угрозу для любого», — приводит слова Стерлинга MMA News со ссылкой на его интервью на канале Thiccc Boy в YouTube.

Пётр Ян встретился с Алджэмейном Стерлингом:

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