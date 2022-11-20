WBA определит обязательного претендента в полусреднем весе

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) санкционировала поединок за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг), сообщает инсайдер Майк Коппинджер.

За право сразиться с действующим чемпионом американцем Эрролом Спенсом-младшим поборются обладатель регулярного титула литовец Эймантас Станионис (14-0, 9 KO) и американец Вёрджил Ортис-младший (19-0, 19 KO).

Станионису 28 лет. Боец выступает на профессиональном ринге с апреля 2017 года и все свои бои провёл на территории США. В апреле нынешнего года литовец одержал крупнейшую победу в карьере, отобрав титул у непобеждённого россиянина Раджаба Бутаева.

Ортису 24 года. Американец перешёл в профессионалы в июле 2016 года и имеет в своём активе победы над экс-чемпионом мира Морисом Хукером и экс-претендентом на титул Эгисом Каваляускасом.