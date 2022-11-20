Стерлинг объяснил, почему О’Мэлли заслужил подраться за титул UFC

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг объяснил, почему первый номер рейтинга и соотечественник Шон О’Мэлли заслужил сразиться за титул.

«О’Мэлли заслужил это, не буду спорить. Даже Дана [Уайт] сказал, что он победил претендента номер один, так что этот поединок имеет смысл. Но затем Дана сделал шаг назад.

Не знаю, может, он считал, что мой поединок пройдёт по иному сценарию. Может, он считал, что бой Яна и О’Мэлли не будет таким конкурентным. Возможно, он считал, что кое-кого вынесут, но потом подумал: «Чёрт возьми, а этот парень должен подраться за титул!» Так это и работает. Это было великолепное выступление от обоих парней. Не понимаю, почему нам должно быть отказано. Но он ввёл в игру Сехудо», – сказал Стерлинг в интервью изданию MMA Fighting.

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