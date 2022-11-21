Кори Андерсон прокомментировал поражение от Немкова

Боец Bellator Кори Андерсон дал комментарий по поводу своего поражения в поединке с россиянином Вадимом Немковым.
«Какой же крутой был бой! Я не достиг своей цели, но получил огромное удовольствие от боя с чемпионом!
Я благодарен вам за всю вашу любовь! Как обычно, я вернусь сильнее, чем был! Двигаемся дальше!» — написал Андерсон в социальных сетях.
Напомним, в ночь с 18 на 19 ноября мск в Чикаго (США) на стадионе «Уинтраст-Арена» завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 288. В рамках главного боя действующий чемпион в полутяжёлом весе Вадим Немков встретился с американцем Кори Андерсоном. Поединок завершился победой российского бойца единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46).
Теперь на счету Немкова в профессиональной карьере 15 побед при двух поражениях. Андерсон, в свою очередь, одержал 18 побед и проиграл в шести поединках.
Bellator: Немков — Андерсон. Вадим заберёт пояс и $ 1 млн:
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