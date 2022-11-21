«Гора с плеч». Немков высказался о победе в бою с Андерсоном

Действующий чемпион в полутяжёлом весе Bellator россиянин Вадим Немков высказался по поводу своей победы в поединке с американцем Кори Андерсоном.

«Гора с плеч? Да, конечно. После каждого боя такое ощущение есть. Подрался пять раундов и понимал, что выиграл. И момент, когда тебе поднимают руку, – реально гора с плеч. Доволен своей работой, тем, как я подрался. Наслаждение и удовольствие от победы.



У меня вообще не было сомнений, что победу отдадут мне. В таком поединке отдать победу сопернику… Это был бы не лучший поступок по отношению ко мне. Знаю, что контролировал схватку. Да, какие-то моменты чуть отдал, но в целом всё было под контролем», — приводит слова Немкова MMA News.