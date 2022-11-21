Майкл Чендлер выразил желание провести бой с Масвидалем

Бывший чемпион Bellator и экс-претендент на титул UFC, американский ветеран Майкл Чендлер выразил желание провести поединок с Хорхе Масвидалем.

«Скажите мне, кто сейчас самый опасный ублюдок в UFC. Если бы мы провели опрос прямо сейчас, за кого проголосовали бы фанаты? Майкл Чендлер против Хорхе Масвидаля. Скажите мне, что этот бой не заставит мир смешанных единоборств бурлить. «Скала» войдёт в октагон с поясом BMF на плече и через пятнадцать минут вручит его мне», – приводит слова Чендлера ESPN.

В ночь с 12 на 13 ноября мск на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходил турнир UFC 281. В рамках главного карда американский боец смешанных единоборств Дастин Порье встречался с соотечественником, Майклом Чендлером. Поединок в лёгком весе завершился досрочной победой Порье удушающим приёмом в третьем раунде.