«Я стал лучше». Чисора высказался о реванше с Фьюри

Известный британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора дал комментарий по поводу реванша с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.
«Фьюри – отличный боксёр, если не валяет дурака. Он хорош в том, что делает, а я хорош в том, что делаю я. Посмотрим, как всё сложится.
Думаю, что Фьюри был лучшим бойцом, когда я в последний раз дрался с ним. Я же стал лучше.
Когда я в последний раз боксировал с ним, он был в ударе», — приводит слова Чисоры BT Sport.
Чисора и Фьюри сразятся 3 декабря. Поединок пройдёт в Лондоне. Напомним, впервые британские боксёры сразились ещё в июле 2011 года, и тогда Фьюри победил единогласным решением, нанеся Чисоре первое поражение в профессиональной карьере. Реванш состоялся в ноябре 2014-го, и на этот раз Цыганский король победил досрочно.
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